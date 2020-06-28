3年多前因小黃運將口角風波而一度淡出螢光幕的女星李妍憬，日前一度直播想不開驚動警方，因發軒然大波，事後李妍憬出面道歉坦言為憂鬱症所苦，承諾會努力工作並好好生活，沒想到才隔1個月，她今凌晨突po傷照，鼻青臉腫直喊痛，嚇壞眾人。

日前才在節目上驚吐「從小到大都沒好過」的李妍憬，曝光被親戚謠傳「媽媽不要她」、5歲時差點被鄰居哥哥侵犯等悲慘童年，造成16歲憂鬱症發病，狀態時好時壞，今凌晨她又在臉書貼出鼻青臉腫的受傷照，寫下「痛痛」，看傷痕狀態疑似被毆打，讓粉絲好心急，趕忙留言關切「嚇死人」、「妳還好吧？」，甚至說要幫她出氣。

待氣氛稍微冷靜一些之後，開始有粉絲發現不對勁之處，表示「不要想騙取我的同情心。因為這樣的事，我也幹過！」，還說要加兩道鼻血才更像，說李妍憬喊痛後面還加笑臉，應該是為了拍戲的特殊化妝，李妍憬事後也回應粉絲們猜對了「你聰明」，還好人沒事，虛驚一場。

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