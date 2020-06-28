國民黨桃園市議員詹江村「村長」過去力挺韓國瑜，不過卻傳出近日與韓粉鬧翻，讓他受不了公開表達不滿，表示下次選舉寧願落選也不要韓粉的票，甚至寧願退休不當民意代表。

村長昨（27）日在臉書表示，下次落選也不要韓粉的選票，直言被韓粉威脅很不舒服，韓粉的仇恨值讓他無法接受，並在前一天就正式宣示跟韓粉為敵。

村長直言，「韓國瑜是神，我曾經鼎力支持韓國瑜，我褻瀆了你們神，對不起了韓粉，我會盡量離你們的神遠一點」，當時幫忙被韓粉說蹭韓國瑜，靠韓國瑜賺聲量，自己已經盡量不提韓國瑜了，「不過我真的錯了，我錯的一塌糊塗，支持你們的神竟然也毀了我的名節，該是我遠離的時候了，韓粉讓我受不了！我寧願退休不當民意代表！」

網友紛紛提醒，「1450是假韓粉，村長別上當了，加油！」「誰知道那些是真假韓粉，村長不要被分化了，真韓粉沒這麼無聊，準備戰力都來不及，還在內鬥，堅持初衷才是啊」「村長，不要中了離間計！」「村長別被分化，韓總需要你」「我是鋼鐵韓家軍也是村長支持者」。

國民黨前副祕書長蔡正元也在臉書轉PO村長貼文，表示「怎麼回事？國民黨沒有本錢，在那裡什麼迷？什麼粉的？國民黨現在連米粉都買不起！請看清情勢！」

（圖／摘自蔡正元臉書）

（圖／摘自詹江村專頁臉書）

(中時電子報)