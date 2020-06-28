前旅美左投陳偉殷昨日被水手隊釋出，目前動向未明，殷仔委託的經紀公司表示，仍會以國外球隊為目標。而去年當他被馬林魚隊釋出時，日職老東家中日龍隊曾詢問其未來動向，若能重返日職應該是最好的歸宿，而且可完成美日職棒百勝紀錄，殷仔目前還差5勝。

陳偉殷下個月滿35歲，他在2003年自高苑工商畢業，隨即被中日龍隊簽下，2005年升上一軍，隨後因左手肘重手術，一度在2007年轉為育成選手，但他沒有放棄，2008年再度升上一軍後終於大放異采，2009年還拿下中央聯盟「防禦率王」，至2011年累計36勝30敗1救援、自責分率2.90。

2012年陳偉殷轉戰大聯盟，在金鶯隊4年是他的顛峰期，累計46勝32敗，才會被馬林魚隊以5年8000萬美元的大合約網羅。不過2016年至2019年他總共只拿下13勝19敗，去年甚至轉戰牛棚，連1場勝投都沒有拿到，馬林魚決定認賠殺出，去年球季結束後提前釋出殷仔。

受到新冠肺炎疫情影響，今年大聯盟現役球員都要面臨大幅減薪，殷仔卻因禍得福，與馬林魚隊合約最後1年的2200萬美元薪資照領。只是這次又被水手隊解約，再度成為自由契約球員，心情難免受到影響。

總計陳偉殷在日職一軍5個球季、大聯盟8個球季，累計95勝81敗3中繼1救援，距離日本職棒承認的美日職棒百勝大關只差5勝。如果能夠順利重返日職，正好可尋求達成這項重要的指標，成為首位「美日職棒百勝」的台灣投手。

過去旅日名投手中，「東方特快車」郭泰源生涯117勝最多，郭源治106勝116救援則為首位「百勝百救援」的台灣投手。旅美投手王建民大聯盟9個球季68勝成就最高，但他未曾到過日職投球。如果未來陳偉殷美日職棒百勝達陣，將會是台灣第一人。

(中時 )