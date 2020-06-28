桃園市楊梅區民富路一處魚池，27日晚間發生一起溺水案，58歲曾姓男子白天前往釣魚，直到晚間10點多都還未到家，他的女兒及妻子到現場查看，發現曾男物品但是沒找到人，著急向警消報案。

警消動員前往救援沿岸搜索，民間絡迅雷救援協會也支援人力及船艇協助搜尋，直到28日凌晨1點，救援人員在魚池內發現曾男，救上岸後已無呼吸心跳，送醫急救宣告不治。

(中時 )