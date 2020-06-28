桃園男釣魚失蹤 凌晨魚池撈起送醫不治 11:042020/06/28 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子魚池邊釣魚溺水警消徹夜搜救急救不治。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市楊梅區民富路一處魚池，27日晚間發生一起溺水案，58歲曾姓男子白天前往釣魚，直到晚間10點多都還未到家，他的女兒及妻子到現場查看，發現曾男物品但是沒找到人，著急向警消報案。 警消動員前往救援沿岸搜索，民間絡迅雷救援協會也支援人力及船艇協助搜尋，直到28日凌晨1點，救援人員在魚池內發現曾男，救上岸後已無呼吸心跳，送醫急救宣告不治。 (中時 ) #警消 #魚池 #急救 #不治 #發現 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 桃園男釣魚失蹤 凌晨魚池撈起送醫不治 - 社會 寮國小隻馬太厲害 台男「上馬」無人撐過3分鐘 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 狂野人妻劈4男 2名小王挺人夫 做證嘿咻50次還裸泡溫泉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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