大陸全國人大常委會今日（28日）起一連三日在北京召開會議。香港01報導，據港區人大代表透露，最新的議程已加入審議港版「國安法」，預料很可能在會議閉幕（30日）時表決。

大陸全國人大常委會28日至30日舉行，將審議並可望通過港版「國安法」。草案主要針對四類行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全。

此次特別邀請多位香港人大代表列席。包括葉國謙、吳秋北、馬逢國、廖長江、黃玉山等約10名香港全國人大代表，昨啟程前往北京，列席全國人大常委會的審議，他們沒有投票權，但可發表意見。

過去人大常委會只有2至3名港區代表獲准列席，但這次有10名代表可到北京，料將討論及表決港版「國安法」。

葉國謙指出，這次會議有「其他議程」，相信在委員長會議時會安排「港版國安法」的議程，他並估計在會議通過草案前，會先公開條文。

(旺報 )