勇士總管邁爾斯近日在播客節目中談到自家明星後衛柯瑞，強調有柯瑞在的球隊，是沒有上限的，「你知道柯瑞做了什麼嗎？他讓你對每場比賽都有信心，也讓你在每場比賽無論面對任何對手，都有取勝的機會，這種能力讓他與眾不同！」

「所以擁有柯瑞，不存在什麼我們得不了分，所以贏不了的事情，這就是他的特別之處，」邁爾斯說，「柯瑞為人比球技更好，他並非激進主義的人，也不是那種在台上侃侃而談，回家摘掉麥克風就變樣的人，他言出必行，是個真誠的人。」

只是邁爾斯口中的這種柯瑞「魔力」，到了本季完全變樣，柯瑞本季因為手傷只打5場例行賽，結果勇士只拿1勝4敗，4次敗仗平均輸給對手16.5分，柯瑞本季三分命中率更創生涯新低2成45，比起生涯三分命中率4成35差上許多。

邁爾斯也重提2012年3月，勇士把艾利斯交易到公鹿，且續留柯瑞的艱難抉擇，當時勇士老闆喬拉科布在瑞克貝瑞球衣退役儀式遭到球迷狂噓，「我還記得當時我看著妻子，告訴她這個交易是正確的，直到現在這一刻，我仍感覺我們做對了。」

(中時 )