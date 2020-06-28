大陸全國人大常委會今日（6月28日）起一連三日在北京召開會議，據香港01報導，有港區人大代表透露，最新的議程已加入審議《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法草案》，預料很可能在會議閉幕（30日）時表決。
今次會議有10名港區人大代表列席，包括葉國謙、吳秋北、王庭聰、陳曼琪等。基本法委員會委員亦有赴京。草案主要針對四類行為，包括分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全。
此外，香港政務司司長張建宗今指，過去一年的連串暴力事件，為香港帶來前所未有的創傷，激進分子以「港獨」、「自決」之名，公然挑戰中央和特區政府，嚴重觸碰「一國」原則的底線；加上香港維護國家安全的法律制度和執行機制有不足之處，香港成為國家安全風險的缺口。因此，制定香港特區維護國家安全法是鞏固「一國兩制」有效運作，確保香港長期繁榮穩定的良方，令香港重回正軌，重新出發。
(中時 )
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