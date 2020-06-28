大陸國家郵政局的微信公眾號28日有數據顯示，在端午節25日至27日的連假期間，郵政快遞總共攬收快遞包裹6.07億件，年增率達45.38％，投遞快遞包裹6.51億件，年增率為47.68％，有效滿足了節日期間民眾生產、生活物資和上下游產業復工復產物資寄遞需求；由其，此次是端午節銷貨首次走上「雲端」，因此也帶動消費行為的大幅成長。

今年端午節格外特別，受到疫情影響，各地都採線上帶貨、線上下整合的方式，透過網路現場直播、發放電子消費券等，讓消費者在連假期間能有完整的消費體驗。在眾多產品中，粽子、鹹鴨蛋等傳統美食和牛奶、啤酒、肉類等在端午節期間銷量大漲。

大陸國家郵政局表示，疫情防控工作基礎上，將因地制宜、努力做好端午節期間寄遞服務保障工作，服務經濟社會發展大局；此外，各級郵政管理部門和各寄遞企業與地方政府以及相關部門將密切溝通配合，及時了解和對接當地物資保障相關寄遞服務需求，做好生產調度和服務保障工作。

(旺報 )