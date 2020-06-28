嘉義長庚醫院副院長盧勝男（左）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典疾呼篩檢C肝護健康。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局聯合醫療院所免費為民眾檢篩肝炎。（廖素慧攝）

嘉義市是C肝重災區，28日國際扶輪3470地區捐贈3000個免費篩檢名額，市長黃敏惠說，感謝國際扶輪照顧市民健康加碼給力，約9萬人未篩檢過B、C肝，是肝炎防治的黑數，令人心急，消除肝炎篩檢一個不能少。

黃敏惠說，嘉義玉山扶輪社力挺市府消除C肝，向國際扶輪提出「愛肝護嘉計畫」爭取全球獎助金，屢經波折，但社長林旗杉克服萬難，終於爭取提供嘉義市民3000個免費篩檢B、C型肝炎的名額，感謝又感動。

黃敏惠說，肝臟是沈默的器官，一旦出現病徵往往很嚴重，因而篩檢防治很重要，消除C肝要SKTo「S（scree）主動篩檢、K（know）知道結果、To積極治療」。

嘉義長庚醫院副院長盧勝男說，C肝盛行於60歲以上，60歲以下因台灣衛生條件改善，嘉義市肝癌發生率全國第1名、死亡率第3名，代表發生死亡值相對低，即是醫療資源好，且普篩人口有50％以上，若再加強找出未篩檢的人做 篩檢，可望成為防治示範區。

衛福部嘉義醫院副院長陳詩典說，篩檢已走入社區、家門口，但27日嘉醫人員到民眾家門口邀請出來篩檢，民眾仍不願意走出來，這情形經常發生，是篩檢最難跨越的門檻，很無奈。

市衛生局表示，目前國際扶輪共有2波捐贈免費篩檢名額，第1次捐5000個，受疫情影響自5月啟動至今尚有3000多個名額，今天是第2次捐3000個名額。

市衛生局表示，30歲以上嘉義市民有3種管道可以篩檢B、C肝炎，首次參加市民檢篩者、國際扶輪社免費檢篩、成人預防保健服務終身免費檢篩，相關訊息可電洽市衛生局國民健康科2338066轉514或517。

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