日前網上流傳大陸全國人大代表申紀蘭躺在醫院病床上，鼻腔插管的照片，引發網民熱議。有陸媒周日（28日）上午引述消息稱，申紀蘭已於周日凌晨逝世，終年90歲。

有「舉手機器」之稱的申紀蘭，1929年12月出生於山西平順，為平順縣西溝村黨總支副書記。中國人大網介紹，申紀蘭是第一屆至第十三屆全國人大代表。她積極維護婦女勞動權利，倡導並推動男女同工同酬寫入憲法，又曾榮獲「全國勞動模範」等稱號，2019年獲授予「共和國勛章」。

1954年，申紀蘭當選第一屆全國人大代表；及後，她連任13屆全國人大代表。此前官媒《人民網》還刊出申紀蘭的專題報道，稱其為「半個世紀的人大代表」。申紀蘭表示，她非常擁護共產黨，「當代表就是要聽黨的話，我從來沒有投過反對票」，又稱內心擁護的事她就贊成，不擁護的她就不投票。

資料顯示，申紀蘭曾先後受到毛澤東接見、在周恩來家中做客，還和鄧小平一起照過相，江澤民則稱她是「鳳毛麟角」。胡錦濤、李鵬、朱鎔基、薄一波也接見過她。

(中時 )