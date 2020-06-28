桃園市議員王浩宇曾多次批評高雄市長韓國瑜，向來以「韓黑」著稱，近日也多次批評台北市長柯文哲，遭諷「全國不分區議員」。王浩宇稍早發文提及柯文哲曾說過的話，並諷刺表示，過去的柯文哲，訴求的是新政治，但現在他的所作所為，其實跟一般傳統的政治人物也沒什麼差異了。

王浩宇在臉書指出，柯文哲曾說，「過去台北市長政績不佳，是因為在第一任時只想連任，等到第二任後又想著總統寶座」。他列出柯的行程，包括上週末，在嘉義看日環食。昨晚，在高雄陪吳益政掃街。今晨，去許崑源議長靈前上香。他諷刺表示，過去的柯文哲，訴求的是新政治，但現在他的所作所為，其實跟一般傳統的政治人物也沒什麼差異了。

王浩宇說任何柯身邊的人都感覺的出來，作為台北市長，他把越來越多的重要事務是放給副市長黃珊珊處理，更多時間用在拚民眾黨，或是有人認為是拚總統。他最後表示，權力的魔戒很可怕，當柯文哲戴上它，恐怕只能說「過去台北市長政績不佳，是因為在第一任時只想連任，等到第二任後又想著總統寶座」這段話，是2014年的政見，「這個已經沒用了啦」。

(中時電子報)