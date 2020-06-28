民眾黨高雄市長候選人吳益政今（28）成立競選總部，宣布由立委蔡壁如擔任總幹事、秘書處由黨團秘書長謝立功領軍、組織部則由立委張其祿領軍。吳益政致詞時兩度感謝親民黨給他機會從政，但他認為自己的政治理念與民眾黨更為相近，盼這次補選能給市民藍綠之外更好的選擇。

「十八年來我一直都在這裡」，吳益政表示自己大學畢業後就從政至今，從擔任十年資歷的立法院助理，再到高雄市擔任近十八年的議員，他特別感謝親民黨以及主席宋楚瑜，在他年輕沒有錢、沒有背景時願意給他機會，不過去年民眾黨出現，一年來他與民眾黨接觸感到理念更為相近。

吳益政提到，高雄市長從謝長廷、代理市長陳其邁、葉菊蘭、陳菊一直到韓國瑜，他都扮演好市議員的角色給予歷任市長有關市政的解決方案，並與各政黨協商推動許多政策，保護政策的延續性，不因政黨鬥爭而傷害高雄，而這次的選舉就靠市民覺醒。

賴香伶認為吳益政是「藍綠之外更好的選擇」，他在地監督十八年，如今高雄面臨負債包袱、環境公安以及勞工低薪等問題，將帶領高雄重開機，重拾財政紀律和國家治理。

民眾黨秘書長謝立功則指出，高雄多年來沒有進步，二十年來由民進黨長期執政，前年給了國民黨一次機會，可惜卻被市民罷免，這也是民眾黨和人民新的機會和選擇。

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(中時電子報)