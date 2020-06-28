氣球嘉年華7月11日登場，昨晚在池上大坡池光雕音樂會先暖場。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

氣球嘉年華7月11日登場，昨晚在池上大坡池光雕音樂會先暖場。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

2020台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月11日登場，相當受歡迎的熱氣球光雕音樂會，27日晚上在池上大坡池先暖場，台東縣政府特別邀請辛苦的防疫人員及志工一起與遊客欣賞湖光倒影的熱氣球景象，感謝他們在疫情期間的辛勞，縣長饒慶鈴也歡迎全國好朋友一起來台東追「球」。

2020台灣國際熱氣球嘉年華將在7／11至8／30於鹿野高台舉辦，27日晚間首發的熱氣球光雕音樂會，以「10在感謝您」為主題，邀請辛勞的防疫醫療人員、弱勢團體及社福團體志工們欣賞精采的熱氣球光雕展演。

雖然部分造型球因受到國外疫情影響無法參與首場光雕音樂會，但是昨晚台東球、愛心球、福利熊、國貿球、天際藍及蠟筆球等6顆球以「台灣熱氣球國家隊」之姿帶領大家用感恩的心在池上大坡池綻放著閃耀的光芒。

池上鄉公所也加碼煙火秀，讓整場活動精彩度破表，而來自台東大學的樂團「弦音雅集」及「藍色警報Sirens Vocal Band」也帶來精彩的表演，現場呈現熱氣球光雕與湖面倒影兼具的視覺及聽覺雙重饗宴。

今年在熱氣球嘉年華期間，更有水保局台東分局偕同台灣好農共同推出的罐裝紅烏龍茶，以及台鐵與台東縣農會搭配推出的Ho-li minanay特製便當（紅藜平安便當），讓大家可以認識來自鹿野高台的紅烏龍及台東的好味道。

縣長饒慶鈴表示，在台灣疫情慢慢的趨緩時，社會上最需要的是代表「希望」的正能量，所以今天活動的舉辦，不僅代表著溫暖人心的正能量，更為這次台灣國際熱氣球嘉年華的10周年做出了最好的紀念價值。

(中時 )