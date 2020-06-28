台中市二分局分局長蔡元戎說明全案經過。（馮惠宜攝）

經中市警方與彰縣警方合作攻堅，將李嫌帶回偵訊。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第二分局偵察隊小隊長劉承學與偵察佐楊忠勝，因受理一中街一家服飾店受人亮槍恐嚇案，28日凌晨3點到彰化43歲李姓嫌犯住處勘察拍照欲申請搜索票用，未料李嫌透過監視器發現，立即帶槍出門制止，雙方發生扭打楊偵察佐更受到槍傷，經報請彰化警局出動闢靂小組在9點進行攻堅才將李嫌逮捕到案。

台中市二分局兩名員警跨縣辦案，竟遭嫌犯攻擊受傷，台中市二分局局長蔡元戎稍早召開記者會說明全案經過，經了解李嫌是23日到一中街一家服飾店亮槍嗆聲要找女友前夫，店員事後報警，二分局員警受理後立即展開情搜，28日凌晨3時，劉小隊長與楊偵察佐著便衣到李嫌位和美住處外拍照查勘，李嫌在屋內透過監視器看到有人在屋外鬼祟拍照立即帶槍出門理論。

二分局局長蔡元戎指稱，劉小隊長發現李嫌持槍而出奮勇上前要奪槍，奪下槍後卻發現楊偵察佐肩部受到槍傷，李嫌趁亂再躲回屋內，劉小隊長除報案將同伴送醫，二分局也連繫彰化縣警局於上午9點到李嫌住處攻堅，將李嫌逮捕，並在其住處查獲非制式槍枝2把、子彈4發、改造工具及半成品1批。

(中時 )