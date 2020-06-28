黑鷹直升機撞傷頭部的登山客載送下山，順利降落清泉崗機場。（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

撞傷頭部的張姓登山客傷勢穩定、意識清楚，由救護車送醫治療。（空勤總隊提供／王文吉台中傳真）

55歲張姓男子與登山隊一行6人攀登南投郡大山，昨在中途疑因天色昏暗，不慎滑落邊坡20公尺，導致頭部撕裂傷，無法行走。空勤總隊勤務第二大隊第三隊今天清晨出動黑鷹直升機前往山區吊掛救援，上午7時20分順利將傷者載送至清泉崗機場送醫治療。

南投縣消防局27日獲報，55歲張姓男子攀登郡大山，不慎滑落邊坡20公尺，頭部撕裂傷無法行走，信義、玉山消防分隊立即出動前往救援，並同時申請直升機支援。

空中勤務總隊第二大隊第三隊接獲通知，28日清晨出動UH-60M黑鷹直升機編號NA-705號機執行任務，由飛行組員正駕駛劉榮台、副駕駛張志豪、機工長徐史瑾出勤，另有消防署特搜隊員柯國森、黃柏蒼支援。

UH-60M黑鷹直升機6時12分起飛，到達目標區開始搜索，很快就發現目標，機組員接著將傷者吊掛進機艙，上午7時20分返回清泉崗落地，傷患傷勢穩定、意識清楚，由救護車送醫治療。

(中時 )