侯友宜沿途受到民眾歡迎，還有人要他出來選總統。（許家寧攝）

面對外界關心，侯友宜說市政做好是第一優先。（許家寧攝）

侯友宜走訪九份老街，行銷疫情後觀光。（許家寧攝）

端午連假最後一天，新北市長侯友宜今28日視察九份商圈，關心疫後觀光，一路走造訪阿蘭草仔粿、賴阿婆芋圓及木屐木鞋店等知名老店，沿途受到遊客歡迎，還有人大喊總統好，要他出來總統，侯友宜說，他現在是新北市長，要先把市政角色扮演好。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌16日前到九份拚觀光，蔡以「侯市長很忙」未邀請參加，侯友宜這次自己走一遍，一一介紹芋圓等名產，人氣不輸給蔡、蘇二人，他至蔡總統先前造訪的阿妹茶樓品茗時，路上還有來自的民眾要他出來選總統，讓侯笑得合不攏嘴。

有媒體問侯友宜，人氣不亞於總統及院長，對此，侯友宜說，謝謝大家關心在地消費，不管是總統或院長來，都希望能帶動更多的買氣，重現昔日商圈榮景，除了九份，新北市各地商圈、夜市、賣場等，都希望能刺激更多消費，回復到以往的購買力。

對於高雄市長補選，黨內大老紛紛表態南下為李眉蓁補選，侯友宜說，因為下禮拜還在總質詢期間，一切以市政為第一優先考量，但他不會忘記自己是一個黨員的身份，只要市政之餘有空，一定會去高雄輔選，希望國民黨能再有機會為高雄市民服務

侯友宜說，面對後疫情時代，振興經濟是政府工作的重中之重，因此只要時間允許，都會安排各區重要觀光景點行程，他的三倍券一定留在新北使用，全家人也都會在新北消費，下周新北市也會推出新一波促銷活動，盼帶頭鼓勵大家促進在地消費。

(中時 )