下一組「鍍金」樂團會是...？

長江後浪推前浪，每年都有不少出色的樂團誕生，要像金曲常勝軍五月天一樣叫好又叫座，還真不是件易事，除了音樂要能與聽眾產生共鳴，也必須具有討論度，才能在歌壇保持屹立不搖的地位，去年有著不少優秀的樂團發行音樂作品，下個月就要公布金曲31入圍名單，你是否也好奇，有哪些樂團有機會「鍍金」呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查2019年發片樂團的網路討論度，究竟網友們是如何看待他們所發行的音樂作品呢？誰又最有可能擠進下個月的入圍名單中呢？現在就和我們一起來看看吧！

第二十名－百合花

財哥...也推薦...超特別...台語新樂團...

百合花可以說是近年較少見的音樂型態樂團，在他們的音樂裡，有許多很奇妙的融合，他們在歌曲中加入戲曲、童謠、古調等元素，甚至還很常能聽到嗩吶、南管指等傳統樂器在歌曲中出現。

就是因為「很特別」因此被不少網友注意到，就連「財哥專業檳榔攤」也推薦過他們的音樂，網友相當看好百合花有可能會入圍新人獎，至於樂團獎則是要看金曲31的評審是否能夠接受如此「特別」的樂風了。

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第十八名－SoulFa 靈魂沙發

英搖啟蒙的輕鬆「療癒」團

現在有許多獨立樂團發行專輯都會透過募資的形式來籌組，靈魂沙發就是透過這樣的方式，發行了他們的第一張專輯。他們受到英倫搖滾的啟蒙，曲風較為輕快。他們想透過他們的音樂，達到「治癒」的效果，讓周遭的人感受到「療癒感」。

其實不少網友在他們發行專輯前就注意到了他們，專輯募資也引起了一些討論。當有人想尋求英倫搖滾的推薦時，靈魂沙發也經常被提及，認為是一個讓人「很舒服」的樂團。

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第十六名－甜約翰 Sweet John

喧囂城市中的一抹清亮與鬆軟

許多人或許都聽過甜約翰，他們的曲風就如他們的團名，會有一種清甜感，他們的聲線給人清亮且鬆軟的感覺，搭上緊湊的編曲結構，就給人一種在繁忙喧囂中得到一絲喘息的感覺，獲得不少喜愛與關注。

甜約翰近來有著不少討論，先前發行首張專輯《Dear》就入圍過金曲29的最佳樂團獎項，知名度也因此被打開，去年發行《城市小說選集》要再度叩關金曲31，也頗被網友們看好，有望再一次進入到入圍名單中。

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第十三名－告五人 Accusefive

披星戴月的感動人心

告五人在2018年以迷你專輯《迷霧之子》拿下第九屆金音獎「最佳新人獎」，贏得了不少關注，更以一首「披星戴月的想你」把知名度推到更高。在這張《我肯定在幾百年前就說過愛你》中，多了更多新的編曲嘗試，曲風多樣，獲得不少好評。

關於告五人的討論，除了音樂表現外，有網友注意到曲風有略微變動，甚至有人開始懷念起從前的告五人。不過告五人的活躍，讓不少人都認為是非常有可能成功「鍍金」的一團。

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第十二名－先知瑪莉

優雅的躁鬱與孤單

成團已經要進入第13個年頭的先知瑪莉，在獨立樂團圈是頗被愛戴的樂團之一，他們的作品充滿著一種孤單與當代人躁鬱的感覺，透過主唱的獨特唱腔，沙啞的邊緣卻又帶著溫柔，投射出不少現代人的心情語境。

近來關於先知瑪莉的討論，除了一些新聞風波以外，音樂作品仍然是被討論的重點，特別是與麋先生、Hello Nico、Vast & Hazy的合作歌曲〈Ariel〉獲得不少關注。也讓粉絲期待能先知瑪莉夠再次進入到入圍名單當中。

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第十名－老王樂隊

用民謠搖滾說著迷惘的青春

老王樂隊以一首〈我還年輕我還年輕〉走紅，「給我一瓶酒再給我一支菸」的歌詞相向大家都不陌生。在他們去年的專輯《吾日三省吾身》中仍然以民謠搖滾的風格，訴說著迷惘的青春。

網友普遍認為老王樂隊是很會「說故事」的樂團。主唱的唱腔也被不少人拿出來討論，甚至認為「很中國」。不過仍然不少人相當看好該樂團的發展，認為其編曲配置頗有特色且詞曲相當有故事感。

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第九名－怕胖團

在受傷與療癒中學會長大

雙貝斯的龐克樂團怕胖團，去年發行了《2049》專輯，除了龐克以外，多了更多電子、雷鬼等音樂風格，融入在音樂作品當中。怕胖團期望在作品中能夠幫助眾人療癒，更希望能在這些過程中成長。

怕胖團其實是在PTT討論區中相當受到歡迎的獨立樂團，他們也在各大音樂祭中受到愛戴，可以說是頗有人氣的獨立樂團，他們的粉絲也希望他們的音樂能夠有機會可以叩關今年的金曲31。

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第八名－傻子與白痴

霧裡的一盞燈火

傻子與白痴的主唱蔡維澤帶著「傻白」在陸綜《明日之子2》奪冠爆紅。不過這一爆紅也讓他們的發展重心轉往中國，不少樂迷直呼可惜，因為原本傻白所創作的詞曲與音樂風格，都有了轉換。但他們的音樂還是呈現出一種，霧裡的一盞燈火之感。

不少網友對於「傻白」的討論多在惋惜音樂風格及詞曲的改變。即便如此，多數網友仍看好他們會入圍這次的金曲31，不論是新人或者是樂團都有人認為機會相當大。

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第六名－唐貓 SUGARCAT

雜揉中西方元素玩轉R&B

唐貓自改名之後，音樂風格也跟著「唐化」，雜揉了中西方元素，創造出了中國風的R&B的感覺。雙主唱的特殊編制，讓他們的音樂多了更多可能。更特別的是，該團連MV都是自導自演還自己剪，完全是才華滿溢的一個樂團。

網友對該團評價也頗高，除了音樂風格被肯定之外，更直稱讚這團就是「帥哥團」。唐貓也在去年入圍過金音獎，因此被認為是「鍍金」機率相當高的樂團之一。

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第三名－滅火器 Fire EX.

他們唱出台灣民主的樣貌

滅火器長期關注台灣政治文化，主唱大正也在訪問中表明，新專輯就是要用台灣這百年來的十個故事，來串起台灣民主的演進樣貌。專輯每首歌的概念都相當明確，就是要告訴你一個故事，滅火器用他們的搖滾吼出對這個社會的期望。

而網友對於滅火器樂團的討論，也多變成了泛政治化的討論。其音樂作品所創造的話題性，也確實讓網友對這些故事有些共鳴。也被網友認為該張專輯相當有機會「鍍金」成功。

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第一名－EggPlantEgg 茄子蛋

更細膩且澎湃的浪子宇宙

以〈浪子回頭〉一曲爆紅的樂團茄子蛋，推出第二張專輯《我們以後要結婚》，把曾入圍金曲30最佳年度歌曲的〈浪流連〉也收在該張專輯中。這張專輯同時豐富了他們所創造的「浪子宇宙」，他們也以更多元的曲風來呈現這個精神。

茄子蛋在拿下最佳新人與最佳台語專輯之後，推出的新作品一直頗受期待，專輯問世之後也相當受到好評，網友普遍看好茄子蛋能夠再下一城，讓第二張專輯也成功獲得討論。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2020年06月26日，近一年半。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019發片樂團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時電子報)