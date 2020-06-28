國內新冠肺炎疫情趨緩，國內旅遊大復甦，不過出遊可要小心，國內六、七月進入恙蟲病流行高峰，疾管署統計，今年國內已經累計116例，外出若被咬一口，死亡率高達六成，且症狀類似流感，會出現發燒與全身紅疹，外出踏青、登山或是露營，最好著長袖長褲，做好個人防護措施，降低遭恙蟲叮咬風險，若被叮咬，就醫應告知旅遊史。

據疾管署監測資料顯示，台灣全年皆有恙蟲病病例發生，每年4至5月病例開始增加，6至7月為高峰。2016至2019年全國各縣市均有恙蟲病病例報告，每年總病例數約350例至500例之間，今年截至目前為止，共116例，其中以台東縣最多，其次為花蓮縣、澎湖縣。

疾管署防疫醫師林詠青表示，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。而恙蟎大小就像一粒沙，接觸人體後約12至20小時才會咬人。

林詠青說明，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者主要症狀包含持續性高燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，與流感類似，一開始有可能會混淆，不過，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。未經抗生素治療，可能誘發肺炎、器官衰竭，死亡率最高可達60％。

林詠青建議，民眾從事戶外活動如有接觸到草叢環境，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內。於衣物及皮膚裸露部位，使用政府機關核可含敵避或派卡瑞丁成分的防蚊藥劑，並依照標籤指示說明使用。

此外，民眾離開草叢後應儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著叮咬，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷參考。

(中時 )