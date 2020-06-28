你是否覺得身體越來越容易疲勞、愛睏常常頭昏腦脹，而且少吃體重仍降不下來？醫師表示，其實是蛋白質和鐵質這2種營養素吃得不夠，使得身體產生惡性循環。

《早安健康》報導，日本知名糖尿病內科醫師水野雅登表示，身體缺鐵時，只能靠醣類做為能量來源，但很快就會出現能量短缺，使得身體對醣類的需求更為強烈，一旦醣類攝取過量，缺鐵狀況會更嚴重，因此成為一種惡性循環。

水野雅登舉出蛋白質、鐵質沒吃夠的4種跡象：

1.肥胖

當身體缺乏鐵質和蛋白質，熱量代謝率會下降，使得脂肪更容易囤積，加快肥胖速度。

2.不孕

若因缺鐵、缺蛋白質而貧血的情況一直持續，卵巢老化的速度也會加快，營養失調和醣類攝取過量都可能與不孕有關。

3.肌膚粗糙

嚴重缺乏蛋白質時，肌膚會顯得特別暗沉粗糙。

4.容易疲累

攝取過多醣類，容易導致血糖忽高忽低，身體就會感覺疲勞、愛睏以及頭昏腦脹，還會有焦慮不安等情緒反應。

一天的蛋白質建議攝取量是60克，水野雅登建議，一天飲用兩次乳清蛋白，每次20克，即可攝取40克的蛋白質，再加上3顆蛋約20克蛋白質，或是160克的肉類（約20克蛋白質）即可達成。

(中時電子報)