桃園一名人妻，被丈夫指控跟4名男子發生性關係，其中2名小王都簽下和解書，表示人妻騙他們是單身，才在不知情情況下侵害人夫配偶權。人夫向爬牆妻提告求償350萬元，不過最終法院只判賠27萬元定讞。

據判決書內容，桃園這對夫妻2009年結婚，2018年11月協議離婚。人夫指控，妻子在婚姻存續期間，跟4名男子交往、過夜、上摩鐵、飯店裸體泡湯，並發生性關係，讓他精神承受極大痛苦，分別就她偷吃4男行為，求償200萬、50萬、50萬、50萬，總計350萬元精神撫慰金。

人夫提供證據顯示，小王A、D都曾簽下和解書，表示在不知人妻已婚狀況下，侵害人夫的配偶權，並願意道歉、賠償。小王A的和解書中提到：「至少有發生50次性關係，大約到2018年10月為止」、「A坦承侵害人夫的配偶權，並願意道歉、賠償」。

小王D的和解書內容則有：「為D與人夫配偶於民國107年11月至同年月7日在飯店為侵害人夫配偶權乙事，D願向人夫道歉並賠償」，並證稱人妻說自己是單身，曾在飯店同宿發生性行為，也曾一起裸身泡溫泉，覺得被騙還要賠償「心裡有點嘔」，但不對人夫懷恨在心，不會做假證。

(中時電子報)