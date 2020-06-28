負責年金改革的行政院政務委員林萬億昨天表示，2026年勞保基金將面臨破產，這個問題一定要面對、處理，未來勞保年改新方案將來提出後，一定要能說服民進黨立委並取得支持，對此立法院長游錫堃今（28）日表示，國會待黨團提案後將審慎協商；立委許智傑則說，許多中小企業和勞工受到疫情衝擊，今年調整勞保並不恰當。

林萬億坦言，行政院三年前規劃的勞保年改版本，未受民進黨立委支持，未來將以新方案尋求民進黨團支持，才有辦法在立院過關。對此許智傑表示，勞保即將破產，改革是未來的方向，但今年受疫情影響，許多中小企業和勞工受到嚴重衝擊，今年調整並不恰當，他認為政府應該整體思考，包括富人多繳稅，人民少仇富來增加政府預算撥補，包括經濟條件好才推動等，以類似北歐社會福利國家的角度來逐步調整。

游錫堃則表示，勞保年金牽涉到勞工退休的生活保障，各黨團必定殫精竭慮解決，目前行政部門正在規劃，國會待黨團提案後將進行協商。此外，有關修憲委員會成立細節，游錫堃透露目前修憲提案共有11案，民權案包括下修十八歲公民權，體制案像是廢考監院，另外也有人權案。

游錫堃提到，立法院上個會期已決定在下個會期討論成立修憲委員會，必須有39位立委成立，並推選5位召集人定期舉辦研討會及公聽會廣納各界意見。

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(中時電子報)