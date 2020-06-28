大陸連日暴雨不停，長江三峽大壩上下游地區水災相當嚴重，超過全國省份一半共26省受災，影響人數更衝破千萬。令人擔憂的是暴雨尚未停止，四川、重慶、廣西等地13條河流已發生嚴重洪水，官方還對長江等13條重要河流，再發未來24小時內的超級洪水警報。

據《香港經濟日報》報導，大陸國家應急管理部表示今年以來洪水已影響26省，受災人次達1122萬人，目前長江流域全面進入主汛期，是防洪的「關鍵階段」。自6月20日起長江中下游地區降下暴雨，重慶市、四川省、貴州省等12處共58條河流發生超警（超出警戒線以上）洪水。

據《閔南網》報導，大陸水利部表示26日8時至27日8時，西南、江南及東北等地部分地區降了中到大雨，局地大暴雨。四川最大單位時間降雨量211毫米、重慶182毫米、貴州173毫米，而且水利部還預計多個省份將有大暴雨到特大暴雨（120至280毫米）。

水利部預計未來24小時內，長江上游渠江、三峽區間，中游清江、漢江中游唐白河，下游巢湖水系、滁河、青弋江水陽江、淮河上游、太湖及周邊河網區等將出現明顯漲水過程，其中安徽巢湖將維持超警，暴雨區內中小河流可能發生超警洪水。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)