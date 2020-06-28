端午連假富邦悍將作客中信兄弟洲際主場展開3連戰，前兩場比賽黃衫軍都贏，獨佔聯盟龍頭，與居次的樂天桃猿已有1場勝差。今天富邦將由老牌的羅力先發尋求止敗，中信則推出米蘭達應戰，他也要想辦法止敗，也就是中止個人5連敗。如果象輸而猿贏統一獅，猿隊又會攻佔排名首席。

羅力目前3勝2敗、自責分率5.20，上一場比賽是與桃猿交手，主投7局被敲8安，送出8K，失掉2分自責分，繳出優質先發，恢復水準。本季兩度與中信兄弟對壘，投12局被敲13安，其中周思齊、許基宏、吳東融、張志豪及王威晨都有全壘打。另送出9K、4保送，失掉10分自責分，對戰自責分率7.50算是偏高。

米蘭達本季11場先發，其中7場優質先發，戰績3勝5敗、自責分率4.48，內容不差但常等不到隊友火力掩護，以致苦吞5連敗。不過上周先發對猿隊，投5局被敲10安，包含4轟，送出5K，失掉9分自責分，內容就真的大失常。

米蘭達上次對富邦先發是5月31日，6.1局投球被敲7安，送出3K、2保送，失掉3分自責分，本季對戰自責分率3.63，曾被林益全及李宗賢敲出全壘打。

(中時 )