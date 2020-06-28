高雄市長補選，敗選重來的民進黨候選人陳其邁全力衝刺，蔡英文總統今天拉抬陳其邁，她以自己為例表示，2018年的敗選，大家有一個共同的目標，就是下一次要贏回來。這一次，會跟陳其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定。

蔡英文今天在臉書轉貼陳其邁「跌倒了，再爬起來」的文章表示，失敗並不可恥，失敗的經驗，反而是珍貴的教訓，讓我們可以找到盲點、做出改變。

她說，選舉有輸有贏，她也曾經選輸過，還輸了不只一次，但她和她的團隊持續努力，反省、檢討、改進，重新站了起來。

蔡英文指出，2018年的敗選，讓我們有很深的教訓。敗選後，「我們深知必須回到基層，聆聽大家的聲音」。那時她和陳其邁，以及高雄的立委們回到了高雄寶珠溝，和在地的鄉親、幹部們面對面座談，大家激烈發言，意見紛陳。但「讓我最感動的是，大家有一個共同的目標，就是下一次要贏回來」。

她說，這就是高雄。一次的失敗，大家並沒有離開，反而加倍團結合作。2020年大選，謝謝高雄市民重新給我們肯定，這也是未來四年，我們一定要繼續努力的原因。「我知道，無論批評或支持，都會是我們再起的能量。沒有當初的失敗，就沒有今天的蔡英文」。

同樣的，她認為，這段時間以來，陳其邁的改變和成長，大家有目共睹。行政院的歷練，讓他更了解高雄現在的需求，還有未來的方向在哪裡。「這一次，我們會跟其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定」，蔡英文也呼籲「高雄的朋友，請和我一起當其邁的後盾，我們一起好嗎？」

(中時 )