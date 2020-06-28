台南市南化國小為籌措畢業旅行經費，也到南化芒果節市集擺攤。（劉秀芬攝）

台南市南化區農會總幹事溫進添為遊客解說芒果收購運銷方式。（劉秀芬攝）

遊客參觀台南市南化區農會芒果運銷場。（劉秀芬攝）

端午連假最後一天，台南國際芒果節南化場28日上午於南化天后宮前廣場登場，遊覽車載來一車一車遊客，市集攤位前都是人潮，台南市長黃偉哲一早也來促銷南化優質芒果，黃偉哲說，各區芒果都很有特色，未來將從各區選出愛文王來舉辦全市PK賽，選出每年的台南市愛文王。

上午活動一開始由在地的南化國小太鼔隊演出揭開序幕，北寮國小弦樂團、北寮社區舞蹈表演也獲得大家熱烈掌聲，廟前廣場20多攤多樣市集吸引遊客採購，現場還有南化獨有的烏魚子芒果乾烘焙，遊客首次體驗覺得好新奇，直說吃起來真的不一樣。

每年都參加擺攤的南化國小師生，以往是義賣助公益，今年五年級學生為了籌措畢業旅行經費，大家合力製作芒果冰、芒果醬來販售，活動前幾天已經在學校把材料準備好，在市集時有的負責攬客、有的負責收錢、有的在後方負責製作芒果冰，認真態度讓遊客主動捧場。

南化區每年芒果節活動結合社區小旅行，大受好評，今年因新冠肺炎疫情影響，名額減少更搶手。這次南化推出的小旅行分成「接駁車行程」及「自由行行程」，有芒果的包裝分級認識、採果食農體驗、南化景點參訪，讓參與者實地走訪、深度了解南化，更能安心旅遊、放心採購芒果。

南化區農會總幹事溫進添一早也在農會的分級包裝場為遊客解說芒果收購運銷方式，要如何分辨芒果等級。溫進添表示，今年芒果產量減少，因此價格上揚，在台北市場拍賣價每公斤可達68元，南化芒果又以外銷日韓為主，今年訂單非常搶手，每公斤可賣出95元高價。

(中時 )