馬來西亞歌手黃明志最新創作曲〈不小心〉完整刻畫「性愛」、致敬AV女優，MV找來日本近年來AV界最有代表性的三上悠亞合作，並選在熱情的馬來西亞海邊拍攝，將女神的美和好身材表露無遺。MV曝光後點擊已超過108萬次，黃明志開心表示：「恭喜新歌《不小心》打破了我個人在YouTube的紀錄，11個小時破了100萬觀看次數。」

MV中出現三上悠亞吃香蕉、胸口被黃明志噴到沙拉醬等令人聯想到情色的畫面，被列為「18禁」；問他是否有一度「不小心」入戲太深？黃明志說：「和女神工作絕對是全程緊繃狀態，絕對不可能入戲太深，因為旁邊全都是工作人員。 還有她日本的經紀人，化妝師，助理都在瞪大眼睛看著我們。重點是，我女朋友全程都在。面對三上悠亞這種頂級的美女，在這種窘迫的環境下拍mv，也只能不斷默唸著心經，心繫佛祖。」

黃明志還在MV中大秀日語和女神對話，問到是否是在看「愛情動作片」時學的？ 黃明志笑回：「其實用AV學日語這件事情一直以來都是一個笑話。 因為AV裡面並沒有字幕。 其實我建議AV裡面應該要上一下字幕。畢竟不難，整部戲也只有不到10%需要字幕。這首歌絕對是視覺和聽覺的頂級享受，推薦給粉絲。」

黃明志（左）新歌MV邀請三上悠亞合作，點擊快速破百萬。（亞洲通文創提供）

(中時 )