大聯盟今年採用全DH制(指定打擊)，國聯投手終於不用苦練短打，事實上官網還分析「短打在大聯盟絕跡的日子不遠了。」從數據來看，大聯盟自2010年以來短打數量急速下滑，2015年開始每年探底。

今年短打將會更少的主因是少了國聯投手的「貢獻」，以國西豪門道奇隊來說，他們去年送出55支短打，其中53支是投手打的，甚至投手前田健太(他有0.250打擊率)還被換上去代替其他投手短打。

聯盟上季「短打王」前3名全是道奇投手，依序是柯蕭(Clayton Kershaw, 15支)、前田健太、柳賢振。前10名有8位是國聯投手。反觀美聯1972年引入DH制度，該年起他們的短打數就持續下探，並且從80年代迅速與國聯拉大差距。

有趣的是國聯球隊的短打次數也不斷減少，因為投手點球的本領太差勁了，大部分只是憑運氣亂點一通，觸擊成功率比他們正常出棒的打擊率(0.128)還低。

雖然也有不少人反對DH，但是國聯球隊碰到跨聯盟客場賽(可使用DH)的時候，他們使用短打的頻率其實比美聯球隊更低。換言之，嘴上說不用，其實有機會用DH的時候還是「用好用滿」，如此短打數再創新低是可以預見的。

(中時電子報)