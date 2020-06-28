今年國慶煙火在漁光島，除了主舞台周邊規畫４個觀賞區，可容納超過２０萬人。(曹婷婷攝)

今年國慶煙火移師台南舉行，台南市政府提報安平漁光島、將軍漁港、大港觀海橋、台南大學七股校區、曾文溪口南岸等5處地點，經焰火處專業評估並與台南市政府取得共識，相中台南市漁光島施放國慶煙火。台南市政府已召開多次國慶煙火籌備會議，台南市長黃偉哲說，接下來齊心準備迎接10月到來，歡迎大家到台南觀看國慶煙火。

國慶煙火施放須考量安全性、觀賞區腹地承載量、布彈選擇、交通動線、天文氣候等因素，經現地探勘等綜合評估，最終由漁光島出線。

台南市政府表示，除了主舞台區周邊還會安排4個觀賞區，其中主舞台區及第1觀賞區預計設在觀夕平台旁空地，約可容納15萬人。第2觀賞區位於四草大橋，估計容納約2.5萬人。第3觀賞區：安北路城平路路口旁空地，扣除接駁區估可容納約8萬人。第4觀賞區林默娘公園與港濱歷史公園估可容納約10萬人。

台南市政府指出，漁光島施放國慶煙火整體來說優勢不少，包括地點距離台南火車站不到10公里，鄰近有許多觀光熱點、美食，如安平老街、大魚的祝福、億載金城、安平古堡等，再往市區走也有藍晒圖文創園區、林百貨、南美館一、二館等。生態遊程還有四草綠色隧道、台江國家公園管理處、台江漁樂園等，重點是周邊住宿便利。

根據國慶籌備會秘書長、內政部次長陳宗彥說明，其他地點沒入選的原因，包含「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「台南大學七股校區」及「曾文溪南岸（曾文溪橋預定地）」等3個施放建議地點，落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭或臨近生態保育區。至於「將軍漁港及七股鹽山」，則因將軍漁港港區設有油槽，且周遭多為魚塭，又鄰近黑面琵鷺保護區，除了安全性不足，也可能產生環保爭議。

(中時 )