日本女學生今年2月來台留學、6月20日返回日本時機場普篩被驗出新冠肺炎確診，感染源疑似就是台灣，引發恐慌。腎臟科名醫江守山醫師表示，台灣的檢測過分保守，形同玩火，「有能力又不做，這麼保守的邏輯是什麼？」

江守山醫師在臉書PO文指出，所有開放旅行安全圈的國家都不包含台灣，就是因為台灣沒有足夠檢測量，讓其他國家有很多疑慮或是藉口不開放台灣人入境。他質疑，在量能、技術都沒問題之下，為什麼台灣還要這麼保守？「出入國本來就應該檢驗，以免遺禍他國或自己國民，還可以避免飛機上的群聚感染」。

江守山說，這次日本女學生確診真的大大傷害台灣疫情指揮中心的信用，「有能力又不做，實在很可惜。我在節目上嘮叨了好多次，到底人微言輕，只好狗吠火車了。」網友也紛紛留言，「普篩後萬一數字不漂亮了，英雄萬一變狗熊怎麼辦？」、「認真覺得沒篩檢沒確診，篩檢的標準太高了，自費篩檢規定也一堆」。

(中時電子報)