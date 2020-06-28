◎到北橫涼一夏 山林奇觀一覽無遺

日頭赤炎炎，最適合到桃園復興吹天然冷氣！每年暑假都有北橫旅遊節，鬼斧神工的山林美景讓人心曠神怡，香甜多汁的水蜜桃冰涼消暑，還有有救生員駐守的小烏來戲水區、挑戰自我的宇內溪溯溪等，不論好友、親子、情侶或是家族旅遊，都非常適合到「桃園的避暑勝地」清涼一夏。

◎走踏永安漁港 啖海鮮訪客庄

「最強業配王」衛生福利部長陳時中才到訪的桃園永安漁港，是全國唯一以客家庄為主體的漁港，不但有最新鮮的平價海產，還有綠樹成蔭的綠色隧道、近年超夯的探索體驗園區，更有美翻天的彩虹橋「永安夕照」，來永安騎鐵馬、啖海產、賞夕陽，從早嗨到晚。

◎大安濱海露營區 下月揪團賞海景

台中大安濱海樂園擁有得天獨厚的自然景觀及沙雕場域，園區內的大安濱海豪華露營區將於25日試營運，7月1日正式對外開放。台中市觀旅局表示，試營運期間開放泳池免費使用，歡迎全家大手拉小手，一起體驗大安濱海樂園的全新風貌。

◎大安輕旅行 沙雕環遊世界

「2020嗨ON大安環遊世界」沙雕音樂季27日登場，18座絕美沙雕呈現13國地標，包括日本淺草寺的雷門與晴空塔、埃及金字塔、義大利比薩斜塔等，令遊客驚豔。現場並邀創作歌手魏嘉瑩、超人氣樂器女聲團體安妮塔克等熱力開唱，首日即湧入逾4萬3000名遊客。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)