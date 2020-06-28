記者出身的女星楊皓如，以甜美外型與大膽嗆辣言行文明，經常作客綜藝節目，頗受觀眾歡迎，早已婚生子的她，近日竟在節目上爆料整理家務時，意外翻到一份秘藏的對岸房租契約，租屋人竟是老公，上頭還有女生簽章，讓她當場心碎，直覺丈夫不忠！

楊皓如日前作客中天《小明星大跟班》，聊到婚姻狀態，她先是表示婚姻不是非黑即白，而是有些模糊地帶，尤其是發現另一半藏著秘密的時候，有時又難以求證，會悶到心碎，接著驚吐家裡會將重要文件收在一個牛皮紙袋中，但某天她打掃家裡時，卻在書房最上面的層板中，發現一份簡體字的房屋契約，承租人欄位寫著老公Michael的名字，地點在廈門，契約書最後有著老公、房東、一個女孩子的簽章。

楊皓如一番話震驚全場，憲哥更驚喊：「這樣就包二奶了耶？」，楊皓如說當時老公解釋，是為了節稅跟銀行開戶等需求，才在大陸租屋，但人在台灣的她根本無法求證真假，因此內心百般糾結，而對於這檔事，Michael無奈表示女生有先入為主的想法後，再怎麼解釋「她都聽不進去」，澄清這份合約書純粹是公司操作支出、節稅用途，本來都放在公司裡，有次沒注意到把文件帶回家，所以才沒收進家裡放重要文件的那個牛皮紙袋裡，根本白擔心一場。

(中時電子報)