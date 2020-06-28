林志穎帶著媽媽和老婆陳若儀參加陸綜《婆婆和媽媽》分享家庭日常，林志穎在節目罕見談到自己的童年「記得小時候都是比較不愉快的事」，林志穎媽媽聽完超揪心，感性向林志穎道歉「給我一個機會」，母子把話講開，感動地抱在一起，畫面超感人。

林志穎媽媽揪心向兒子說「給我一個機會」，林志穎急忙安慰媽媽「不用抱歉，沒有什麼抱歉」。（圖／取材自微博）

林志穎10歲時父母離異，林志穎和媽媽林金花藉由節目有長時間的相處，而在節目釋出的片段中，陳若儀向婆婆提到，林志穎透露他的童年沒有過得很開心「記得小時候都是一些比較不愉快的事情」。

林志穎媽媽聽完瞬間眼眶泛淚、說話哽咽，同時，林媽媽也反問兒子「媽媽沒有溫暖嗎」，林志穎聽完哽咽說：「有溫暖啊，那總是會比較少一點點」，林志穎媽媽自責說：「我一直要跟你們抱歉都沒機會，所以現在給我一個機會」，母子把話講開，感動地抱在一起，畫面超揪心。

陳若儀在旁看也跟著感動噴淚，林志穎事後揪心說：「我沒想到她（媽媽）會這麼正式跟我道歉」，同時，林志穎也強調，尊重父母的決定，媽媽沒有拋棄孩子，而他從來都沒有要求媽媽跟他道歉「我也沒有覺得有必要來跟我道歉」。

(中時電子報)