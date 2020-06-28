台南市勞工局開辦照顧服務人員訓練班，不僅教職能，結訓後協助媒合就業。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市府為打造高齡友善希望家園，投入21億元的預算於長照相關服務與建設，勞工局開辦照顧服務人員訓練班，更提供就業協助，曾是更生人的阿勝，鼓起勇氣報名參加照顧服務員訓練，學到一技之長，重新踏入職場。

勞工局長王鑫基說，照顧服務訓練課程除了培育對照顧者的清潔、膳食、居家用藥安全的知識和技巧，還有提升活動與運動及輔具協助、急救概念及照顧服務資源等職能；秉持「給釣竿、更要給魚場」的理念，不僅教職能，結訓後辦理徵才廠商說明會，協助後續媒合就業。

勞工局照服訓練班結業的阿勝，小時候父親騎機車載著母親及襁褓中的自己，參加喜宴在返家途中發生車禍，母親當場死亡，父親摔斷雙腿，事件發生後父親因自責終日藉酒澆愁，而罹患嚴重憂鬱症，在家中上吊身亡。

阿勝與小兒麻痺的哥哥從小被阿嬤扶養長大，他因家貧而走上險路，親戚不敢再收留阿嬤，哥哥流落街頭，自己身無專業技能又沒有工作，也無家可回，思考人生如何重新開始，後來得知勞工局推動照顧服務產業，才下定決心，報名參加勞工局補助中華醫事科技大學辦理的照顧服務員訓練。

阿勝順利完成課程並取得結訓資格，擔任居家照顧服務的工作，目前任職社團法人高雄市路竹社會福利協會。阿勝說，在服務的個案中接觸到不同的人事物，不斷學習、成長及增廣見聞，更可以看到不同家庭不一樣的生活方式，因自己走過的路，所以更能理解弱勢家庭的艱辛。

阿勝重回職場後，終於了解什麼是社會責任，過去讓家人有太多的失望，對於社會與家人的虧欠，現在更努力回饋，現在的工作幫助到別人又可增加自己的經濟收入，讓自己擁有照顧阿嬤、哥哥及自己家庭的能力。

除此之外，他也帶著哥哥一起進入照顧服務員這領域，哥哥在今年參加照顧服務員訓練，已順利結訓，並到醫療院所擔任看護工作，阿勝表示很感謝勞工局職訓就服中心開辦這樣的課程以及老師們用心教導，學到一技之長，重新踏入職場，開創自己新人生。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，照顧服務員訓練地點包含中西區、南區、仁德區、永康區、新營區等地都有，相關課程資訊可在7-11「i-bon」系統「下載－政令宣導－臺南市政府找頭路」查詢，或電洽(06)6330820分機306、307，(06)2991111分機1810，鼓勵有心投入照顧服務產業的民眾報名。

(中時 )