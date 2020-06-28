林口區人口成長為新北第一，交通配套是重要考量，原屬國道客運、林口人最依賴的公車路線1210、1211卻採里程計費，引發民怨，在新北市議員蔡淑君爭取下，28日公車1210、1211正式納入市區公車966、967；交通局長表示，公車改為段次計費，還可搭配雙北1280定期票，民眾可大省荷包。

三重客運28日舉行車次啟用典禮，蔡淑君、鍾鳴時到場，並吸引百位民眾觀看；蔡淑君指出，原「1210林口－台北市北門」月運量為13萬人次，年運量達160萬人次，另一個車次「1211長庚大學－台北市政府」月運量約14萬人次，年運量更達170萬人次，是林口地區民眾往返台北最依賴的公車路線。

蔡淑君表示，為讓民眾能更方便使用大眾運輸，去年在議會向新北市長侯友宜建議，應讓1210、1211也能夠使用1280的定期票，感謝交通局積與交通部公路總局協調，將1210、1211納編為新北市區公車966、967路線。

鍾嗚時表示，這2條路線納編為新北市區公車966、967後，路線、班次均不變，票價收費改為段次計費，市府預估一年的價差和定期票補貼約需花費3800萬元，但對環境保護、減少私人運具改善林口交通卻有很大的幫助。

三重客運總經理李建文補充，原1210、1211是以里程計費，全程票價為53元，納編市區公車後966僅需二段票30元、967僅需三段票45元，另外還可享有捷運公車轉乘優惠(第一段票半價)、或使用敬老愛心卡(每月480點免費)、新北兒童卡(半價優惠)等多項優惠，還有1280定期票吃到飽，歡迎民眾多多利用。

(中時 )