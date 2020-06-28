美國「佛洛伊德之死」爆發境內種族歧視議題，甚至蔓延到其他國家。近日在網路上瘋傳一段加拿大基隆那市（Kelowna）警方暴力執法影片，女警布朗寧（Lacy Browning）對1名女大生莫娜（Mona Wang）拖行、踩頭，甚至辱罵她是蠢貨，導致她身上多處受傷。事後莫娜對布朗寧提起訴訟，指控身體及精神受到對方傷害。

據《CTV NEWS》報導，加拿大卑詩大學（UBC）護理系學生莫娜，在2020年1月20日時精神況突然不佳，莫娜男友趕緊向警方報案求助；當時布朗寧進入她的房間時，發現她躺在浴室地板上無法站立，布朗寧不僅踩在她的手臂上還踢了她的肚子，過程中還叫她「蠢貨」、「不要演得太誇張」。不過因房間內沒有監視器，因此上述指控內容無法得到證明。

在該公寓的監視器事拍到，莫娜被布朗寧從房間裡拖到走廊上，過程中她被銬住無法反抗；另一個畫面顯示莫娜被拖到公寓的大廳門前，女子面部朝下一段時間，女警抓她的頭髮、用腳踩她的頭，最後警察抓住她的手臂，將她帶到外面。當時有幾位居民路過，便只看了一眼隨即離去。

布朗寧表示莫娜有自殘行為，當她到達房間時，發現莫娜躺在浴室地板上，身邊擺放空瓶藥丸和1罐空酒瓶，且莫娜手裡還拿著一把美工刀，手臂和胸部都有被割傷；當她要移開刀子後，莫娜突然變得非常激動，並稱自己想被殺死，她才將莫娜戴上手銬。布朗寧表示自己根據《心理健康法》拘捕莫娜，並帶出公寓並帶到外面的警車，並無暴力執法。

莫娜稱她的臉部受傷，左眼血管破裂、右眼腫大、右邊太陽穴受傷；她表示布朗寧粗魯和非法的行為使她的情緒受到困擾、羞辱，造成她情感創傷。莫娜要求根據加拿大《權利和自由憲章》提出，嚴重性、懲罰性賠償以及特殊費用。

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(中時電子報)