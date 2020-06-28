美國前總統威爾遜（Woodrow Wilson）支持種族隔離政策，美國普林斯頓大學27日投票通過，讓「威爾遜」的名字從該校聞名全球的公共政策學院以及一間住宿學院上移除。
美國普林斯頓大學「伍德洛．威爾遜公共與國際事務學院」將正式改名為「普林斯頓公共與國際事務學院」。

由於美國前總統威爾遜（Woodrow Wilson）支持種族隔離政策，美國普林斯頓大學已經投票通過，讓「威爾遜」的名字從該校聞名全球的公共政策學院以及一間住宿學院上移除，重新為這兩間學院命名，普大校長更批評威爾遜的政策讓美國歷史倒退。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命引發的全美反種族歧視風潮，已經燒向美國名校，美國普林斯頓大學（Princeton University）昨（27）日發布聲明，宣布該校董事會已經表決通過，移除公共政策學院以及宿舍學院上「威爾遜」的名字。

成立90年的「伍德洛．威爾遜公共與國際事務學院」（Woodrow Wilson School of Public and International Affairs），改名後將變為「普林斯頓公共與國際事務學院」（The Princeton School of Public and International Affairs）；住宿學院「威爾遜學院」（Wilson College）則改名為「第一學院」（First College），以凸顯該校第一間住宿學院的地位。

普林斯頓聲明稿指出，威爾遜的種族主義思想以及推行的政策，使得他的名字特別不適合拿來為一間，學者、學生、校友堅決在各方面打擊種族主義的學院命名。

普大校長艾斯古柏（Christopher L. Eisgruber）另外也指出，「即便以他那個時代的標準來看，威爾遜的種族主義思想也是相當明顯且影響重大」，他更批評，在種族融合數十年後，威爾遜支持在聯邦政府機構中實施種族隔離政策，「讓美國在追求正義的道路上倒退走」，「他不只默許，更進一步加深美國的種族主義，讓傷害延續到今天。」

威爾遜是美國第28任總統，任期為1913至1921年，在那之前，他曾任普林斯頓大學校長以及紐澤西州州長。

CNN指出，威爾遜曾稱種族隔離政策有「好處」，而且奴隸都「很快樂、受到良好照顧」，還曾經拒絕讓非裔美國人入學。

即使兩個學院要改名，不過代表普大大學生最高榮譽的伍德洛．威爾遜獎（The Woodrow Wilson Award）仍維持原名，普大聲明稿指出，「學校仍認可及尊敬威爾遜的傑出成就。」

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文章來源：Princeton to drop Woodrow Wilson's name from school
文章來源：Princeton University to remove Woodrow Wilson's name from public policy school and residential college

(中時電子報)

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