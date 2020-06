美國前總統威爾遜(Woodrow Wilson)支持種族隔離政策,美國普林斯頓大學27日投票通過,讓「威爾遜」的名字從該校聞名全球的公共政策學院以及一間住宿學院上移除。

美國普林斯頓大學「伍德洛.威爾遜公共與國際事務學院」將正式改名為「普林斯頓公共與國際事務學院」。

由於美國前總統威爾遜(Woodrow Wilson)支持種族隔離政策,美國普林斯頓大學已經投票通過,讓「威爾遜」的名字從該校聞名全球的公共政策學院以及一間住宿學院上移除,重新為這兩間學院命名,普大校長更批評威爾遜的政策讓美國歷史倒退。

綜合路透社、美國有線電視新聞網(CNN)報導,非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸喪命引發的全美反種族歧視風潮,已經燒向美國名校,美國普林斯頓大學(Princeton University)昨(27)日發布聲明,宣布該校董事會已經表決通過,移除公共政策學院以及宿舍學院上「威爾遜」的名字。

成立90年的「伍德洛.威爾遜公共與國際事務學院」(Woodrow Wilson School of Public and International Affairs),改名後將變為「普林斯頓公共與國際事務學院」(The Princeton School of Public and International Affairs);住宿學院「威爾遜學院」(Wilson College)則改名為「第一學院」(First College),以凸顯該校第一間住宿學院的地位。

普林斯頓聲明稿指出,威爾遜的種族主義思想以及推行的政策,使得他的名字特別不適合拿來為一間,學者、學生、校友堅決在各方面打擊種族主義的學院命名。

普大校長艾斯古柏(Christopher L. Eisgruber)另外也指出,「即便以他那個時代的標準來看,威爾遜的種族主義思想也是相當明顯且影響重大」,他更批評,在種族融合數十年後,威爾遜支持在聯邦政府機構中實施種族隔離政策,「讓美國在追求正義的道路上倒退走」,「他不只默許,更進一步加深美國的種族主義,讓傷害延續到今天。」

威爾遜是美國第28任總統,任期為1913至1921年,在那之前,他曾任普林斯頓大學校長以及紐澤西州州長。

CNN指出,威爾遜曾稱種族隔離政策有「好處」,而且奴隸都「很快樂、受到良好照顧」,還曾經拒絕讓非裔美國人入學。

即使兩個學院要改名,不過代表普大大學生最高榮譽的伍德洛.威爾遜獎(The Woodrow Wilson Award)仍維持原名,普大聲明稿指出,「學校仍認可及尊敬威爾遜的傑出成就。」

