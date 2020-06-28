北區居民對流浪犬造成噪音與安全問題十分頭痛，怒批台南市動保處束手無策。（台南市動保處提供／程炳璋台南傳真）

台南市北區家新飯店後方一處空地附近聚集約40隻流浪狗，造成安全、噪音與髒亂問題令周遭住戶不勝其擾，屢次反應動保處捕抓無效，上網怒批愛狗人士道德綁架，台南市動保處宣稱會捕捉有攻擊性的流浪狗，私下卻苦惱表示兩大收容所早已超收。

台灣執行流浪動物零撲殺邁入第3年，各縣市面臨最大挑戰就是動物收容所空間不足問題，台南市從2015年就推行流浪動物零安樂死，今年南區灣理、善化兩大收容所共可容納700隻流浪動物空間，卻早已超收到1000多隻，爆滿的收容空間，幾乎無力再大規模接收浪浪。

台南市已有不少社區出現流浪狗聚集追人事件，除了南區體育場、漁光島外，北區家新飯店後方空地，附近聚集40多隻流浪犬，全靠愛狗人士不定時餵養，卻造成附近住戶的生活困擾。

空地成群野狗聚集，周圍卻是住宅區，這群流浪狗不管白天或夜晚，只要陌生人或陌生狗靠近，就群起吠叫，造成居民的噪音困擾。

此外，髒亂與安全也是問題，有民眾稱經過空地就被野狗追逐，嚇得拔腿就跑，反應給動保處卻始終無法徹底解決。

根據台南市動保處統計，家新飯店後方空地流浪犬問題，每年民眾通報超過20次，只要動保人原抓捕，立刻有愛狗人士出現阻攔。附近住戶眼見束手無策，上網怒批愛狗人士道德綁架，卻任由野狗影響居民的生活品質。

台南市動保處表示，該處是住宅區，居民通報多為流浪狗噪音問題，每年通報超過20件，每回處理時，除了愛狗人士與居民之間的對抗拉扯，台南市兩處收容所空間早已爆滿，捕抓的對象以具攻擊性的流浪狗為主，其餘只能結紮後放養。

(中時 )