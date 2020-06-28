新竹縣家畜疾病所爭取經費，將改建收容所為動物保護教育園區，未來空間將更寬敞舒適。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣家畜疾病所爭取經費，將改建收容所為動物保護教育園區，未來空間將更寬敞舒適。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣家畜疾病所爭取經費，將改建收容所為動物保護教育園區，未來空間將更寬敞舒適。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣家畜疾病防治所為了改善原有空間，擴大讓浪浪居住場所，向行政院農業委員會爭取並獲得核定經費，將打造動物保護教育園區，目前已完成規畫設計，待議會通過墊付款後即可發包，最快明年底完工，也將增設互動廣場，預計未來週六開放，讓縣民更加了解動物保護觀念。

新竹縣家畜疾病防治所現有的收容所至2005年落成沿用至今，建築物以鐵皮屋結構為主，為了改善並打造理想的收容所，家畜所多次參與農委會主辦的收容所建築工作坊講習，並參訪桃園、高雄新建園區，期望能使全新的收容所更加完善健全。

新竹縣長楊文科表示，未來收容所不只是收容動物，也會包含教學、教育、休閒互動、公共美學空間等，也期望能提升民眾認養意願，「以認養代替購買」，給流離失所的貓、狗一個永久居所。家畜所長彭正宇表示，新收容所完工後，預計周六將開放縣民參觀，預計可成為周末新去處。

新竹縣家畜疾病防治所獲得農委會核定109、110年度「改善政府動物管中收容設施計畫」，2年獲得中央補助約5326萬8504元，縣府2年配合款則為1331萬7375元，預估總經費達6685萬5879元。新的動物保護教育園區將以貓犬為主，為地上2層樓建築物，除犬舍、貓舍，將有醫療區、倉庫區、犬隻運動場、假日互動廣場、公共藝術、停車區、臨時安置區、密林散步道等，估計可收容150隻動物。

由於竹北市公所新建文田橋工程，家畜所同意門前退縮5公尺，並與竹北市公所協調，改善家畜所門面，預計拆除原先圓環，鋪上石磚，園區未來也將有互動廣場，並搭配綠植栽、隔音器材降低噪音，解決被鄰居嫌惡問題，另外也會配合節能，設計雨水回收、改善採光等，提供教學參訪，也可結合幼兒園，動保概念從小扎根。

(中時 )