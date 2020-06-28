花蓮市長魏嘉賢說，29日會做最後整體測試與檢查，30日請相關單位做數據與相關資料的確認後，將開放通行。（羅亦晽攝）

花蓮市通往美崙地區的重要交通聯絡橋梁「尚志橋」因0206地震受損，從去年12月開始，歷時7個月的復建工程，即將完成，上週通過受力與重壓測試，待29日進行整體檢查後，預計30日上午9點30分後開放通車，將能大大紓解花蓮市至美崙的交通動線。

日前，花蓮市公所透過載重試驗，做為通車前橋梁的安全測試之一。一輛總重33噸的拖板車先行上橋，採取三處指定點的靜態載重測試後，第二輛總重36噸的拖板車也開上橋面，兩輛合計69噸的拖板車在尚志橋面停留一小時，電子水準儀配合條碼水準尺量測監測點的高程，推斷橋梁在荷載作用下的受力行為與承載能力。

尚志橋齡超過二十年，全長為195公尺，共有五座跨橋樑，總計有四個車道，全寬為20米，淨寬為15米，有九支I型預力樑。因0206強震造成橋面龜裂、伸縮縫擴張以及橋梁位移等損害，當初因沒有橋樑原始設計圖說，最後透過國震中心3D掃描確認橋梁的結構。工程單位在進行載重測試時，利用其中兩跨橋梁來做載重試驗，了解預力大梁的承載能力，鉸接版在活載重作用下的開裂情況。

修復過程中，難度最高的是重型支撐架頂昇橋面更換支承墊的工法，共計透過16組可支撐200噸千斤頂的機具，將五座跨橋梁裡80個老化、變形的防震支承墊全部更換。花蓮市長魏嘉賢表示，經過加載測試後，橋樑中央撓度變化皆在合理安全的範圍，端午連假期間施工單位也行多次安全檢測，目前橋面已完成道路清洗與標線施做。

魏嘉賢說，29日會做最後整體測試與檢查，30日請相關單位做數據與相關資料的確認，最快30日上午9點30分後開放通行。

(中時 )