因疫情緣故，今年上半年捐贈物資及金錢的人數銳減許多，導致今年端午節許多弱勢家庭沒有粽子可以品嚐，塑身衣千金唐芯與經紀人日前得知此情況後，在短短一個晚上，號召古曜威、拐拐、展榮、木星等人，大家攜手募集500顆粽子，希望發揮小小的力量，讓每個家庭都能在此佳節品嚐到應景的粽子。

唐芯第一次前往基隆家扶中心，在家扶中心主任的介紹下，得知許多的家庭在放暑假這段期間，是他們最擔憂的時間點，因為許多的孩子會想玩水，但由於父母都需要工作，無法陪伴在孩子的身旁，因此家扶開設了許多的暑期活動，希望能就近照顧這些孩童，也能讓父母們能夠安心的工作養家。

由於今年疫情的緣故，收到的捐贈物資及款項減少了很多，導致各方面的發放嚴重不足，在唐芯的Vlog中，有一位五歲的小妹妹，從唐芯手中得到一頂帽子時，她十分的害羞，對唐芯說了：「謝謝！漂亮的大姐姐」，真誠且稚嫩的話語，剎那間讓唐芯眼框泛淚，呼籲大家上網搜尋家扶的官網、認識家扶：「可以看一下他們的資訊，一顆粽子、一包米或一個麵包，甚至一瓶飲料，一塊錢到十塊錢、一百塊錢，都對一個家庭非常有幫助。」

唐芯近日前往家扶中心贈粽子。（單純夢想文創事業提供）

(中時 )