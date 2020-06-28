民進黨高雄市長候選人陳其邁，四天端午連假行程滿檔，今（28）日至旗山市場拜票、並到當地知名宮廟、教會祈福。陳其邁笑說：「只能看不能吃，對我來說實在太殘忍。」不過，現場民眾看到陳其邁，紛紛熱情地打招呼，為他加油、打氣喊「市長好」。

陳其邁指出，過去在高雄當代理市長的時候，2005年到德國路易斯堡接旗、2009年在高雄舉辦世界運動會，獲得非常寶貴的經驗，也奠定臺灣舉辦大型國際賽事的基礎。高雄非常有潛力，而且有實力來主辦大型國際比賽賽事，但爭取比賽都要從長計議、做好準備，也要規畫整個經費的籌措、場館的興建，在爭取的過程也需要全力以赴。在國際外交的現實上，體育外交可以扮演非常重要的角色，所以要一起努力。

陳其邁說，競選團隊會隨著選舉的情況來做調整，來因應選舉節奏。目前以拜訪、深入基層，到菜市場、夜市或是基層農民、農村；至於組織，各區都交由立委來全權負責，來督導各組織的系統，視情況來做調整。

關於網路享有高人氣、擔任青年及國際事務顧問的吳怡農，陳其邁稱讚他不是長得帥而已，對國際事務、國安甚至資安的問題，都有非常深入的了解，是民進黨非常看好、也非常實實在在做事情的人。

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(中時電子報)