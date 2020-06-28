000顆里仁愛心粽。（里仁提供）

里仁與全民食物銀行於2020年5月合作舉辦「里仁集粽愛，全民飄粽香」活動，號召廠商、消費者共同響應，總計募得3萬4230顆端午愛心粽，並於6月17日陸續分送至南部及花蓮地區144個身障養護機構、近70個長者供餐社福機構，以及獨居長者、伴讀單位、弱勢家庭、街友等5700人。

里仁表示，今年捐贈的端午愛心粽有香菇栗子粽、紅藜麥養生粽、經典北粽、紫米芋香粽等4款廣受消費者喜愛的美味好粽。廠商堅持使用台灣米，並用心嚴選在地友善耕種食材製作餡料，多層次料理增添美味及豐富口感之餘，也守護你我與臺灣土地的健康。期盼這些美味又健康的端午愛心粽，透過里仁結合廠商的用心與號召消費者的愛心，匯聚一股暖流注入長者、孩子們的內心，以及社會需要關懷的族群與角落。

自2018年起，里仁於全台門市及網購平台推動端午愛心粽，讓消費者在預購端午粽時，同時可以參與認捐愛心粽活動。連續3年，捐贈端午愛心粽的數量及參與人數逐年增加，顯見里仁結合消費力打造公益造善平台獲得到消費者認同，期望能帶動更多人投入，為社會持續傳遞正面的力量。

(中時 )