新北捷運環狀線「熊站長Fun暑假」活動今起揭開序幕。（王揚傑攝）

「熊站長Fun暑假」活動包括彩繪車廂。（王揚傑攝）

「熊站長Fun暑假」活動在板橋站3樓大廳裝置奇幻車廂。（王揚傑攝）

新北市捷運環狀線今年1月31日通車，即將屆滿半年，隨國內新冠肺炎疫情趨於平穩，並配合暑假到來，新北捷運局即日起至7月31日，舉辦環狀線「熊站長Fun暑假」活動。

新北市在地人氣插畫家熊秋葵設計的環狀線Q版熊站長今（28）日現身環狀線板橋站，為「熊站長Fun暑假」活動揭開序幕，即日起至7月31日在新北產業園區站、頭前庄站、中和站、景安站、十四張站及大坪林站的AR互動拍照區，拍照上傳至個人FB頁面且設為公開，並Hashtag「＃踩點熊好康」即可參加抽獎。

系列活動中還有護照集章任務，自7月1日起到新北產業園區站、頭前庄站、新埔民生站、板橋站、景安站與大坪林站，完成6座轉乘站的集章任務，即可到環狀線板橋站三樓大廳層的奇幻車廂展示處，兌換熊站長造型資料夾，限量兌完為止。

新北捷運局長李政安表示，「熊站長Fun暑假」系列活動，結合環狀線行經新北市的4個行政區做設計發想，包括彩繪列車4節車廂，展示新店、中和、板橋、新莊各區的在地特色，設計出新店烏來櫻花、中和烘爐地、新莊棒球場以及板橋耶誕城等意象的情境車廂，藉由系列活動，增加民眾乘車樂趣。

(中時 )