端午假期，台南市警察局白河分局共出動內、外勤警力215人次疏導交通、路檢，讓這個端午節均未發生重大事故或滋擾案件。（台南市警察局白河分局提供／劉秀芬台南傳真）

端午假期接近尾聲，總計4天連假，台南市警察局白河分局全數動員，共出動內、外勤警力215人次，白天到深夜不間斷守護市民，共計查獲3件酒後駕車、舉發違規改裝車體、變更設備30件、無照駕駛7件、通報環保局召回噪音車輛9件，除維持交通順暢外，更有效防制危險駕車及噪音改裝及車輛妨害安寧。

另外連假期間，轄內山區道路發生路樹倒塌2件及大型車勾落電纜線1件，造成道路障礙，影響行車安全。白河警方第一時間均立即到場，實施交通管制疏導、通報警廣請用路人改道，並協助工程單位迅速排除，保護行經車輛安全。

白河分局表示，今年端午節警方日間於關仔嶺溫泉各景點、菁寮老街、各廟宇等熱門觀光景點及白河蓮花季賞蓮等重點道路，派遣交通疏導崗，另以機動巡邏，採「車流在哪裡、警力就到那裡」之策略，加強交通疏導，避免發生壅塞。

夜間至深夜，每晚就台1線、市道172、174、175等道路，連續4天至深夜4點，綿密規畫取締酒後駕車及防制危險駕車勤務，於轄境入口處採閉鎖式強力路檢，一發現違規即嚴正舉發，讓這個端午節均未發生重大事故或滋擾案件，也讓許多轄民均感受到警察之辛勞，也紛紛進入白河分局臉書留言辛苦並表達支持警方繼續執法的心聲。

(中時 )