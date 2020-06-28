民眾把握端午連假報復性出遊，短短三天熱傷害人數大增86人，衛福部今天公布最新監測數字顯示，進入6月以來，全台因熱傷害送醫已高達559人次，比去年同期大增16％；醫師提醒，體感溫度持續飆升落入「危險」區間，從事戶外活動一定隨時補充水分， 三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡更示範防疫酒精新用途，在大太陽下活動熱爆後，在背部噴上酒精體溫就可下降一度。

端午持續高溫，民眾多把握連假期間出遊，不少人頂著大太陽長時間待在戶外或沙灘，享受「防疫新生活」，但根據衛福部熱傷害統計，因為中暑、熱暈厥、熱痙攣、中熱衰竭以及過熱等送醫人數，6月27日有22人次因熱傷害送醫，累積至6月27日為止共有559人熱傷害就醫，比起去年同期467人增加16％。

6月24日端午節當天，因熱傷害送急診人數更高達42人。連假三天以來共增加86人因為熱傷害送醫。

三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，近來以「熱指數」的飆升最為明顯，已經落入橙色的「危險」範圍，而熱指數偏高，民眾一定要注意，最好喊停戶外運動，且不要等到感覺口渴才補充水分，一般狀況下應每半小時到一小時補水一次；若運動或戶外工作，則每15分鐘到20分鐘補水一次。

朱柏齡還在端午連假示範防疫酒精，可以拿來預防中暑的新用途，他在上午9點於大太陽底下慢跑，跑步前耳溫36.9 度C，連續跑完40分鐘後，體溫已經升高到38.6度C，在頸部、腹部噴完防疫酒精後十分鐘，體溫就下降到37.6度C，再喝完300 cc水後5分鐘後，體溫又下降0.4度C。

朱柏齡說，現在防疫新生活不少民眾隨身攜帶酒精，一旦長時間在戶外感到體溫上升難耐，就可以在衣袖裸露處，頸部、腹部以及背部噴灑酒精或是水也可以，接著以扇子吹乾，透過蒸發與對流法原理就可以幫助身體降溫至少一度，若在多點喝水也有降溫的效果。

國健署提醒，體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等，都是熱傷害的身體徵兆，務必要迅速離開高溫的環境、可透過如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等來降低溫度，或是飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，並以最快的速度就醫。

另外，嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。

(中時 )