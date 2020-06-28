中部北向國道路況。（翻攝自高速公路局）

北部北向國道路況。（翻攝自高速公路局）

(13:31更新)今天是端午連假收假日，國道湧入車潮，交通部高速公路局今日表示，截至上午12時，國道全線交通量為38.7百萬車公里，預估整天交通量為100百萬車公里，在預期範圍內。上午國道路況，除國5北向頭城-坪林路段於9時後逐漸車多，致車速低於40公里外，西部國道大致正常；下午國道共有9個路段恐再現車潮。

交通管理組科長蔡明哲說，西部國道上午車流大致正常，國5頭城至坪林北向路段，自上午8時後起湧入車潮，將車速控制在20至40之間，預估到晚上9點之後才會緩解；西部國道約於下午2時之後車潮將湧入，車速同樣控制在40公里左右，預估晚間6時後緩解。

高公局研判，下午國1北向新竹系統-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統、國3北向關西-大溪、大山-香山、竹山-中興、霧峰系統-霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

至於上午9時16分，國1南向210.6公里處發生追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵1公里，高公局表示，影響整體車流甚鉅。

省道部分，公路總局表示，截至中午12時止，省道車多路段為台2線淡水路段，屬觀光性車潮，其餘路段大致車流順暢。

根據公路總局統計，自6月24日起至6月27日止，西部國道客運共計行駛3萬1691班次，疏運58萬1211人，相較去年端午連假疏運人數減少30.25％；國道5號客運路線共計行駛7065班次，疏運9萬7386人，相較去年端午連假疏運人數減少34.44％。實施優惠之路線共計行駛2萬1942班次，疏運36萬4426人。由於收假日北返人潮較多，公路總局已協調客運業者視人潮機動加班，且民眾搭乘公共運輸享票價優惠，同時也有轉乘免費措施。

針對長途部分，高公局及公路總局建議，多利用台61替代國1及國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。建議用路人透過高速公路1968APP及網站、警廣、路上的資訊可變標誌等管道，掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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