受到疫情影響，電商成為今年大陸大學畢業生的就業首選，看到這番景象，大陸教育部、商務部日前便聯合舉辦了網上招募徵才活動。上海財經大學電子商務研究所執行所長崔麗麗認為，推出電商網招活動，順應了產業發展趨勢，能將產業需求、發展情況與人才培養、供給有效結合起來。

商務部電子商務和信息化司去年5月發布了一項數據顯示，2018年全大陸電子商務交易額31.63兆元（人民幣，下同），年增率達8.5％；同時，電子商務從業人員達4700萬人，年增率為10.6％。

另外，智聯招聘聯合中國人民大學中國就業研究所發布《2020年大學生就業力報告》顯示，第一季，網路／電子商務產業位列就業景氣較好的10個產業，該產業的就業市場景氣指數為3.55，高於全國平均值1.38，說明招聘需求高於求職供給。

對於電商的發展榮景，財信證券首席經濟學家伍超明說，電商在助力復工復產、復商復市中作用明顯；疫情防控常態化後，電商產業普及率有望進一步提升，吸納就業能力也將進一步增強，「今年以來，生鮮零售、教育、醫療等行業的線上業態迎來爆發性增長，新產業新業態，對人才需求旺盛。」

伍超明認為，若該產業的從業人員維持10.6％的增速，規模有望上看5200萬人；在線上交易成長的背景下，今年電商產業新增就業人口可能超過520萬；其中，應屆畢業生將成為就業主力。

對於大學應屆畢業生將大舉投入電商產業，業界也是持相同看法。蘇寧易購集團人力資源總監殷霞說，就業產業趨勢顯示，電子商務受歡迎程度很高，「結合今年高校畢業生總量與產業發展態勢等多方面因素，電商產業預計能吸納約200萬名高校畢業生。」

(旺報 )