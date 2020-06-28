黃偉哲在臉書說明其他提報國慶煙火選擇地點為何沒被選擇。（摘自黃偉哲臉書）

今年國慶煙火選定台南安平區漁光島舉行，消息曝光後，不少台南市民期待，但也引來溪北地區民眾質疑「安平觀光客夠多了，應該到溪北」、「溪北又被遺忘」等聲浪，台南市長黃偉哲表示，地點選擇難免有遺珠之憾，情感面上，對將軍漁港沒入選覺得有點小可惜，但客觀面上，國慶煙火辦在台南就很值得高興，對於籌備會決定的理由也予以尊重。

2020國慶煙火施放地點，台南市政府提報安平漁光島、將軍漁港、大港觀海橋、台南大學七股校區、曾文溪口南岸等5處地點，經國慶籌備會針對南市府規畫提報5處地點評估後，最終選定將在台南市漁光島施放。黃偉哲表示，尊重籌備會的決定，只要在台南市都很高興，會全力配合國慶籌備會做好相關安排。

台南市政府已陸續召開多次國慶煙火籌備會議，不過，確定國慶煙火地點後，引來不少網友批評溪北又被忽略了。黃偉哲表示，地點選擇難免有遺珠之憾，溪北地區很久沒有舉辦大型活動，情感上，對將軍漁港沒入選覺得有點小可惜，但客觀上，國慶煙火辦在台南就很值得高興了。

他說，國慶煙火的節目精彩度由籌備會負責，周邊的人流管制、觀賞場所安排、動線安排等，由地方負責，市府已由副市長許育典召開多次國慶煙火籌備會議，市府也會和籌備會協調，以不影響主視覺為原則，舉辦周邊活動，炒熱地方觀光。

(中時 )