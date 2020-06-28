內政部次長暨國慶籌備會秘書長陳宗彥今日發布聲明表示，近日經過多次評估後，已決定將於台南市漁光島，舉辦今年度的國慶煙火施放。

陳宗彥指出，台南在經過2016年大地震後，近年積極重塑產業及文化資產復原，台南市政府也向國慶籌備會爭取今年的煙火施放，最後在5月時拍板同意。

陳宗彥說，原本規劃的場地建議名單，包括「漁光島、觀夕平台、安平港區」、「將軍漁港及七股鹽山」、「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「臺南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」等5個建議地點。

陳宗彥表示，經過國防部軍備局以安全為最優先考量並評估後，認為觀賞區腹地承載量、佈彈選擇、交通動線、天文氣候等因素都是國慶焰火成功的重要因素，因此敲定地點為漁光島。

陳宗彥指出，「大港觀海橋及鹽水溪邊高灘地」、「臺南大學七股校區」及「曾文溪南岸(曾文溪橋預定地)」這3個地點，因落焰區涵蓋密集住宅區、魚塭或臨近生態保育區，未符合落焰區安全條件。

陳宗彥說，「將軍漁港及七股鹽山」則是因為將軍漁港港區設有油槽，依規定油槽設施周遭一定範圍內不得進行焰火施放，且周遭多為魚塭，並鄰近黑面琵鷺保護區，安全性不足，可能產生環保爭議。

陳宗彥表示，接下來也將會將評估報告轉知籌備會主委游錫堃，並由中央和地方合作，共同規劃辦理今年的國慶煙火活動。

(中時 )