陽明山28日發生遊覽車撞公車車禍，公車車尾被撞爛，2車共24人受傷送醫。（陳鴻偉翻攝）

27日下午陽明山仰德大道、國安局前發生車禍，休旅車煞車失靈，撞擊前方機車後造成7人受傷送醫。（民眾提供／李文正台北傳真）

端午連假報復性出遊，陽明山連續兩天發生車禍！台北市北投區湖山路一段今天（28）中午發生一起車禍，一輛遊覽車不明原因追撞公車，遊覽車擋風玻璃全毀、車頭扭曲變形，公車車尾撞爛，造成兩車共24人受傷送醫，其中1人骨折傷勢較重送陽明醫院、1人腦震盪送新光醫院，其餘皆為輕傷，均意識清醒，詳細事故原因仍待進一步釐清。

經現場檢傷確認，這起車禍傷患共24人，其中客運2人(1男1女)，遊覽車22人(8男14女)，送醫共20名，7人送新光、3人送陽明、2人送振興、3人送榮總、3人送三總、2人送馬偕。

據了解，該部遊覽車是某家族親友，在端午連假承租的專車，在北部一帶遊玩，但在行經湖山路時，意外撞上1部公車，遊覽車的擋風玻璃全數碎裂，前車車體也扭曲變型，所幸車速不快，並未造成重大傷害，警方已對兩名司機進行酒測，並調閱行車紀錄器了解車禍原因。

而陽明山仰德大道昨（27日）下午則發生一起7人受傷車禍，一輛休旅車行經仰德大道、國安局前發現煞車失靈，先撞上一輛乘坐3人的機車，再衝出車道撞擊水泥護欄後停止，造成兩家共7人受傷，其中站在機車腳踏板的5歲男童胸部重創。

(中時電子報)